गणित में एआइ: स्कूली छात्रों के लिए मददगार या समझ पर खतरा

आज का मूल प्रश्न यह है कि क्या संसाधनों की सर्वसुलभता, एआइ आधारित समस्या-समाधान उपकरणों/चैटबॉट्स की बढ़ती मौजूदगी शिक्षण शैली या शिक्षकों द्वारा छात्रों को दी जाने वाली समस्याओं के स्वरूप को प्रभावित करेगी? स्कूल स्तर पर छात्रों को दी जाने वाली गणितीय समस्याओं के स्वरूप में बदलाव नहीं होना चाहिए। स्वयं सवाल हल करने की प्रक्रिया से जो समझ विकसित होती है, उसकी भरपाई एआइ द्वारा दिए गए तैयार उत्तर को निष्क्रिय रूप से पढ़ लेने से नहीं हो सकती। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एआइ मॉडल लाखों समान समस्याओं पर हजारों अभ्यास, पुनरावृत्तियों के बाद ही तर्क करना सीखते हैं और समय के साथ उनके उत्तर बेहतर होते जाते हैं। इसलिए कम-से-कम उच्च माध्यमिक स्तर तक हमारे छात्रों को इस बुनियादी प्रशिक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि हमारे विद्यार्थी सभी चरण छोड़कर सीधे एआइ के समाधानों पर निर्भर हो जाएंगे तो उनके मन-मस्तिष्क में गणित की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित होने के अवसर ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति नहीं दी जाती, वैसे ही छात्रों को समस्याएं स्वयं हल करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, न कि एआइ पर निर्भर होने के लिए।