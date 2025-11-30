Rajasthan: राजस्थान के 6019 गांवों के लोगों की बदलेगी किस्मत, भजनलाल सरकार ने चलाया ऐसा बड़ा अभियान

चित्तौड़गढ़। अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश के 30 जिलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया है। इस योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित कर वहां रहने वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा।