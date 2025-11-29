Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: सीटीईटी परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर तक, 8 फरवरी को होगी परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीटीईटी परीक्षा फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 18 दिसंबर रात 11.59 बजे तक सीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस बार परीक्षा 8 फरवरी को देशभर के 136 शहरों में स्थित 236 केंद्रों पर आयोजित होगी।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Nov 29, 2025

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर मौका आ गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीटीईटी परीक्षा फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 18 दिसंबर रात 11.59 बजे तक सीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस बार परीक्षा 8 फरवरी को देशभर के 136 शहरों में स्थित 236 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 20 भारतीय भाषाओं में होगी। जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकेंगे।

सात जिलों में परीक्षा का आयोजन

सीटीईटी पास उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, आर्मी पब्लिक स्कूल सहित देशभर के विभिन्न सरकारी, सहकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर स्थित केन्द्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पेपर-1 से अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक और पेपर-2 से कक्षा 6 से 8 तक के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती में पात्र बनते हैं। सीटीईटी-2026 के आवेदन 18 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। इस बार प्रश्न-पत्र में एनसीईआरटी आधारित समझ व पेडागॉजी पर खास फोकस रहेगा। दोनों ही लेवल में 150-150 प्रश्न होंगे तथा नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा। दोनों ही स्तरों के प्रश्न-पत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

आवेदन प्रक्रिया ऐसे चलेगी

  • उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई के पोर्टल पर जाना होगा।
  • केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, पता आदि डिटेल्स भरना होगी।
  • हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करना होगा।
  • अंत में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन सबमिट करना होगा।
  • आवदेक को अपने आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।

इतना होगा आवेदन शुल्क

  • केवल एक पेपर (पेपर 1 या 2) के लिए आवेदन शुल्क ₹1000 होगा।
  • दोनों पेपर्स के लिए ₹1200 का शुल्क जमा करना होगा।
  • एससी-एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क ₹500 और दोनों पेपर्स के लिए ₹600 निर्धारित किया गया है।

परीक्षा प्रारूप ऐसा होगा

सीटीईटी परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी। प्रत्येक पेपर का समय दो घंटे तीस मिनट होगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीएसई की यह घोषणा शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है।

29 Nov 2025 02:04 pm

Rajasthan: सीटीईटी परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर तक, 8 फरवरी को होगी परीक्षा

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

