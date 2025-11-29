Rajasthan: सीटीईटी परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर तक, 8 फरवरी को होगी परीक्षा

सीटीईटी पास उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, आर्मी पब्लिक स्कूल सहित देशभर के विभिन्न सरकारी, सहकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर स्थित केन्द्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पेपर-1 से अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक और पेपर-2 से कक्षा 6 से 8 तक के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती में पात्र बनते हैं। सीटीईटी-2026 के आवेदन 18 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। इस बार प्रश्न-पत्र में एनसीईआरटी आधारित समझ व पेडागॉजी पर खास फोकस रहेगा। दोनों ही लेवल में 150-150 प्रश्न होंगे तथा नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा। दोनों ही स्तरों के प्रश्न-पत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।