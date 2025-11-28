Chittorgarh News: प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली, फिर भी पुलिस ने कर दिया अलग, इंसाफ के लिए टावर पर चढ़ा युवक

Photo- Patrika
Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ शहर में प्रेम प्रसंग के मामले में न्याय की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। वह दो घंटे तक टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी देकर ड्रामा करता रहा। युवक प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने के बावजूद पुलिस पर अलग करने का आरोप लगा रहा था। परिजनों की समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा।
जानकारी के अनुसार मिश्रो की पीपली निवासी गोविंद रेगर कीर खेड़ा के निकट मौसम वैघशाला में बने टावर पर चढ़ गया। पता लगने पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से वार्ता की।
उसका कहना था कि युवती से उसका लम्बे समय प्रसंग चल रहा है। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बावजूद चंदेरिया थाना पुलिस ने उसे अलग कर दिया। उसने आरोप लगाया की युवती उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर समझाइश की। उसके बाद गोविंद टावर से नीचे उतरा। उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया। पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि युवक का चंदेरिया पुलिस पर आरोप गलत है। युवक लिव-इन में रहा था। युवती अलग समाज की होने से उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग