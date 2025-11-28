Chittorgarh News: प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली, फिर भी पुलिस ने कर दिया अलग, इंसाफ के लिए टावर पर चढ़ा युवक

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ शहर में प्रेम प्रसंग के मामले में न्याय की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। वह दो घंटे तक टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी देकर ड्रामा करता रहा। युवक प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने के बावजूद पुलिस पर अलग करने का आरोप लगा रहा था। परिजनों की समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा।

