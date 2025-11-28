Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली, फिर भी पुलिस ने कर दिया अलग, इंसाफ के लिए टावर पर चढ़ा युवक

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में प्रेम प्रसंग के मामले में न्याय की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। जानिए पूरा मामला-

चित्तौड़गढ़

Santosh Trivedi

Nov 28, 2025

Photo- Patrika

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ शहर में प्रेम प्रसंग के मामले में न्याय की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। वह दो घंटे तक टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी देकर ड्रामा करता रहा। युवक प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने के बावजूद पुलिस पर अलग करने का आरोप लगा रहा था। परिजनों की समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा।

Rajasthan: युवक ने पुलिस पर लगाया यह आरोप

जानकारी के अनुसार मिश्रो की पीपली निवासी गोविंद रेगर कीर खेड़ा के निकट मौसम वैघशाला में बने टावर पर चढ़ गया। पता लगने पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से वार्ता की।

उसका कहना था कि युवती से उसका लम्बे समय प्रसंग चल रहा है। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बावजूद चंदेरिया थाना पुलिस ने उसे अलग कर दिया। उसने आरोप लगाया की युवती उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर की समझाइश

पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर समझाइश की। उसके बाद गोविंद टावर से नीचे उतरा। उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया। पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि युवक का चंदेरिया पुलिस पर आरोप गलत है। युवक लिव-इन में रहा था। युवती अलग समाज की होने से उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: औरंगजेब की तारीफ करने वाली कुलगुरु सुनीता मिश्रा को देना पड़ा इस्तीफा, एबीवीपी ने मनाया विजय उत्सव
उदयपुर
Sunita Mishra resign

28 Nov 2025 02:22 pm

28 Nov 2025 02:19 pm

