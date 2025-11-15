Rajasthan Police: राजस्थान में पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, 2 से अधिक संतान वालों की पदोन्नति का रास्ता साफ

पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार 1100 छाया पदों पर अब जल्द ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उदयपुर रेंज में 281 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें चित्तौडग़ढ़ जिला भी शामिल है। पुलिसकर्मी इस मामले में कई बार सरकार से छाया पद सृजित करने की मांग कर चुके है। अब इन पदों के स्वीकृत होने से ऐसे कर्मियों को पदोन्नति की समस्या से मुक्ति मिलेगी।