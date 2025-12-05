Bikaner: बेटे ने पहनाई कैप तो गले लगकर भावुक हो गई मां, देखें नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड की तस्वीरें

फोटो: पत्रिका नौशाद अली
Police Training School Bikaner: प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बुधवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (PTS) बीकानेर में टोंक और राजसमंद के 140 नव-प्रशिक्षित कांस्टेबलों ने दीक्षांत परेड के माध्यम से पुलिस सेवा की आधिकारिक शुरुआत की। यह परेड युवा कदमों का वह संकल्प थी, जो अब जनता की सुरक्षा और न्याय की रक्षा की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया।
इस समारोह में कुल 140 नव नियुक्त कांस्टेबलों ने संयुक्त पासिंग आउट परेड में भाग लिया।
बैंड की मधुर धुनों के बीच कांस्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया और अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया।
समारोह में विशेष रूप से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया।
पुलिस बेड़े में शामिल हुए कुल 140 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए।
समारोह के दौरान एक भावुक पल भी आया, जब एक कांस्टेबल ने अपनी मां को पुलिस की कैप पहनाई और उन्हें सल्यूट किया तो वह भावुक हो गई।
इसके बाद, कांस्टेबल ने अपनी मां को गले लगाकर आशीर्वाद लिया। बेटे के कांस्टेबल बनने पर पूरे परिवार के चेहरों पर खुशी की झलक देखी गई।
दीक्षांत समारोह में एसपी कावेंद्र सिंह सागर,एएसपी सिटी सौरभ तिवाड़ी कमांडेंट पीटीएस दीपचंद सहित अधिकारी मौजूद रहे।
