5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner: बेटे ने पहनाई कैप तो गले लगकर भावुक हो गई मां, देखें नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड की तस्वीरें

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में २ जिलों के नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड समारोह की तस्वीरें

3 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Akshita Deora

Dec 05, 2025

Dikshant-samaroh

फोटो: पत्रिका नौशाद अली

Police Training School Bikaner: प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बुधवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (PTS) बीकानेर में टोंक और राजसमंद के 140 नव-प्रशिक्षित कांस्टेबलों ने दीक्षांत परेड के माध्यम से पुलिस सेवा की आधिकारिक शुरुआत की। यह परेड युवा कदमों का वह संकल्प थी, जो अब जनता की सुरक्षा और न्याय की रक्षा की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दो जिलों के नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया।

इस समारोह में कुल 140 नव नियुक्त कांस्टेबलों ने संयुक्त पासिंग आउट परेड में भाग लिया।

बैंड की मधुर धुनों के बीच कांस्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया और अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

समारोह में विशेष रूप से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया।

पुलिस बेड़े में शामिल हुए कुल 140 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए।

समारोह के दौरान एक भावुक पल भी आया, जब एक कांस्टेबल ने अपनी मां को पुलिस की कैप पहनाई और उन्हें सल्यूट किया तो वह भावुक हो गई।

इसके बाद, कांस्टेबल ने अपनी मां को गले लगाकर आशीर्वाद लिया। बेटे के कांस्टेबल बनने पर पूरे परिवार के चेहरों पर खुशी की झलक देखी गई।

दीक्षांत समारोह में एसपी कावेंद्र सिंह सागर,एएसपी सिटी सौरभ तिवाड़ी कमांडेंट पीटीएस दीपचंद सहित अधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Live-in Relationship : लिव-इन में रह सकते हैं बालिग युवक-युवती, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan High Court Big Decision Adult boys and girls can live in live-in relationships with mutual consent

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 03:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: बेटे ने पहनाई कैप तो गले लगकर भावुक हो गई मां, देखें नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड की तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों को एआई आधारित मौसम सूचना, बीमारी रोकथाम तकनीक और साझा रिसर्च का मिलेगा लाभ

कृषि शोध व तकनीक साझेदारी की नई राह, एसकेआरएयू और काजरी साथ आए
बीकानेर

अब पाळे से प्रभावित इलाकों में भी हो सकेगी आंवला की पैदावार

आंवला की पैदावार
बीकानेर

Bikaner: हाईटेक शिक्षा विभाग की चूक; राज्य स्तरीय समान परीक्षा में कक्षा 11 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आउट ऑफ सिलेबस

बीकानेर

Rajasthan Cyber Fraud : ‘5 रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ’, साइबर ठगी का नया जाल

CG Fraud News: फर्जी वारंट रैकेट का भंडाफोड़! MBBS स्टूडेंट्स ने बने वारंट माफिया, दो युवक गिरफ्तार...
बीकानेर

Military Exercises: महाजन की रेत पर दिखी सेनाओं की ताकत, भारत-ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अजेय वॉरियर-25’ संपन्न

Military Exercises
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.