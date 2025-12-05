Bikaner: बेटे ने पहनाई कैप तो गले लगकर भावुक हो गई मां, देखें नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड की तस्वीरें

Police Training School Bikaner: प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बुधवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (PTS) बीकानेर में टोंक और राजसमंद के 140 नव-प्रशिक्षित कांस्टेबलों ने दीक्षांत परेड के माध्यम से पुलिस सेवा की आधिकारिक शुरुआत की। यह परेड युवा कदमों का वह संकल्प थी, जो अब जनता की सुरक्षा और न्याय की रक्षा की दिशा में आगे बढ़ेंगे।