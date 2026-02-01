3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

फाइलों में उलझा है गंदे पानी का स्थायी समाधान

पांच महीने बाद वित्त विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग के पाले में डाली बॉल

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Feb 03, 2026

बल्लभ गार्डन क्षेत्र में एकत्रित गंदा पानी। फाइल फोटो

बल्लभ गार्डन क्षेत्र में एकत्रित गंदा पानी। फाइल फोटो

शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी का स्थायी समाधान फाइलों में उलझा हुआ है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में गंदे पानी के स्थायी समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा होने के बाद अब तक धरातल पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जबकि गंदे पानी के स्थायी समाधान के लिए विभिन्न कार्यों को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और दरों का अनुमोदन भी हो चुका है। वर्क ऑर्डर से पहले फाइल अगस्त 2025 से वित्त विभाग में पड़ी थी। अब वित्त विभाग ने विभिन्न कार्यों के लिए 59.10 करोड़ रुपए की राशि के लिए बॉल अब आपदा प्रबंधन विभाग के पाले में डाल दी है। अब प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर की ओर से निगम आयुक्त बीकानेर को लिखे पत्र में वित्त विभाग की टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। वित्त विभाग की टिप्पणी अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के स्थायी समाधान का कार्य 59.10 करोड़ की निर्माण लागत का प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करने का परामर्श प्रदान किया गया है। निगम आयुक्त के 6 अगस्त 2025 के पत्र के संदर्भ में यह परामर्श जारी किया गया है।

टेंडर प्रक्रिया पूर्ण, दरों का अनुमोदन, कार्यादेश बाकी
निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में एकत्रित गंदे पानी के स्थायी समाधान के लिए बजट घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। दरों का अनुमोदन हो चुका है। केवल कार्यादेश बाकी है। कार्यादेश से पहले फाइल वित्त विभाग जयपुर भेजी गई थी। करीब पांच महीनों से फाइल वित्त विभाग में लंबित थी।

आपदा प्रबंधन विभाग के अपने नॉर्म्स
भले ही बीकानेर शहर के गंदे पानी के स्थायी समाधान की बॉल आपदा प्रबंधन विभाग के पाले में डाल दी गई हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग के अपने नॉर्म्स है। समस्या एकत्रित गंदे पानी की है। आपदा प्रबंधन में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि शामिल है। गंदे पानी का समाधान विकास संबंधित कार्य है। आपदा प्रबंधन विभाग के नार्म्स में नहीं आने पर शहर के गंदे पानी के स्थायी समाधान का मामला लंबित हो सकता है। हालांकि अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग से राशि स्वीकृति की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 08:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / फाइलों में उलझा है गंदे पानी का स्थायी समाधान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजट से राहत की उम्मीद, होंगे कई कार्य

जानकारी देते डीआरएम और सीनियर डीसीएम 
बीकानेर

नवीं-ग्यारहवीं की राज्य स्तरीय परीक्षाएं 7 मार्च से

बीकानेर

असमंजस: 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, उसी दिन संस्था प्रधानों की वाकपीठ

बीकानेर

Bikaner Accident: मातम में बदला 25वीं सालगिरह का जश्न, दीवार फांदकर घर में घुसी कार; एक की दर्दनाक मौत

Car Accident
बीकानेर

बच्चों में किडनी रोग बन रहा मौत का बड़ा कारण: डॉ. तंवर

चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम को संबोधित करते चिकित्सक।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.