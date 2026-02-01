फाइलों में उलझा है गंदे पानी का स्थायी समाधान

शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी का स्थायी समाधान फाइलों में उलझा हुआ है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में गंदे पानी के स्थायी समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा होने के बाद अब तक धरातल पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जबकि गंदे पानी के स्थायी समाधान के लिए विभिन्न कार्यों को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और दरों का अनुमोदन भी हो चुका है। वर्क ऑर्डर से पहले फाइल अगस्त 2025 से वित्त विभाग में पड़ी थी। अब वित्त विभाग ने विभिन्न कार्यों के लिए 59.10 करोड़ रुपए की राशि के लिए बॉल अब आपदा प्रबंधन विभाग के पाले में डाल दी है। अब प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर की ओर से निगम आयुक्त बीकानेर को लिखे पत्र में वित्त विभाग की टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। वित्त विभाग की टिप्पणी अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के स्थायी समाधान का कार्य 59.10 करोड़ की निर्माण लागत का प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करने का परामर्श प्रदान किया गया है। निगम आयुक्त के 6 अगस्त 2025 के पत्र के संदर्भ में यह परामर्श जारी किया गया है।