Bikaner Accident: मातम में बदला 25वीं सालगिरह का जश्न, दीवार फांदकर घर में घुसी कार, दिल्ली निवासी की दर्दनाक मौत

Car Crashes Into House: बीकाजी की छतरियों और भांभू टावर के पास रविवार रात करीब एक बजे जश्न उस वक्त मातम में बदल गया, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हवा में उछलती हुई एक घर में जा घुसी। घर में 25वीं शादी की सालगिरह का कार्यक्रम चल रहा था। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।