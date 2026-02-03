3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

असमंजस: 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, उसी दिन संस्था प्रधानों की वाकपीठ

​शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग में बड़ी चूक सामने आई है। इससे संस्था प्रधान असमंजस में है। 12 फरवरी को बोर्ड परीक्षाएं है। इसी दिन ​शिक्षकों की वाकपीठ संगोष्ठी है। एक ही दिन होने से अब वह किसमें शामिल हो, इसे लेकर परेशान है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Feb 03, 2026

बीकानेर. शिक्षा विभाग का शिविरा पंचांग स्कूल संचालन की रीढ़ माना जाता है, लेकिन समयानुसार संशोधन नहीं होने से एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। 12 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जबकि शिविरा पंचांग में 12 व 13 फरवरी को संस्था प्रधानों की दो दिवसीय वाकपीठ अभी भी निर्धारित है। इससे संस्था प्रधान असमंजस की स्थिति में हैं कि वे बोर्ड परीक्षाओं का दायित्व निभाएं या वाकपीठ में भाग लें।

संशोधन आधे-अधूरे, पुनरावलोकन नहीं

विभाग की ओर से अगले शैक्षणिक सत्र को 1 अप्रेल से शुरू करने की कवायद के तहत शिविरा पंचांग में कुछ गतिविधियों और कार्यक्रमों की तिथियां तो संशोधित की गईं, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का समग्र पुनरावलोकन नहीं किया गया।स्थिति यह है कि जब-जब शिक्षक संगठनों ने ध्यान दिलाया, तब-तब विभाग ने आनन-फानन में संशोधन जारी किए।

पहले भी चूकी व्यवस्था

शिक्षक संगठनों की मांग पर विभाग ने अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं और तृतीय परख की तिथियों में तो संशोधन किया, लेकिन संस्था प्रधानों की वाकपीठ की तिथियां उस समय भी नजरअंदाज रह गईं। यदि उसी समय सभी कार्यक्रमों की समीक्षा कर ली जाती, तो आज यह स्थिति नहीं बनती।

बोर्ड परीक्षा के दिन ही वाकपीठ तय

शिविरा पंचांग के अनुसार 12 व 13 फरवरी को संस्था प्रधानों की वाकपीठ है। 12 फरवरी से दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षाएं हैं।ऐसे में संस्था प्रधानों के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है।

शिक्षक संघ ने उठाया सवाल

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ महासचिव महेंद्र पांडे ने बताया कि 21 नवंबर को विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए थे, लेकिन तब भी तृतीय परख और वाकपीठ की तिथियों पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में तृतीय परख की तिथियां तो बदली गईं, लेकिन वाकपीठ का मुद्दा फिर छूट गया।

या तो तिथि बदले या वाकपीठ स्थगित हो

शिक्षक संगठनों की मांग है कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए संस्था प्रधानों की सत्रांत वाकपीठ की तिथियों में तत्काल संशोधन किया जाए या अगले सत्र को 1 अप्रेल से शुरू करने की नीति के तहत सत्रांत वाकपीठ स्थगित करने के आदेश जारी किए जाएं, ताकि संस्था प्रधानों की असमंजस की स्थिति समाप्त हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 01:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / असमंजस: 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, उसी दिन संस्था प्रधानों की वाकपीठ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नवीं-ग्यारहवीं की राज्य स्तरीय परीक्षाएं 7 मार्च से

बीकानेर

Bikaner Accident: मातम में बदला 25वीं सालगिरह का जश्न, दीवार फांदकर घर में घुसी कार; एक की दर्दनाक मौत

Car Accident
बीकानेर

बच्चों में किडनी रोग बन रहा मौत का बड़ा कारण: डॉ. तंवर

चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम को संबोधित करते चिकित्सक।
बीकानेर

Bikaner Band: खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर बंद, स्कूलों में आधे दिन की छुट्‌टी, प्रदर्शनकारियों की प्रशासन को खुली चेतावनी

Bikaner Band, Bikaner Bandh, Bikaner Bandh News, Bikaner Bandh Latest News, Bikaner Bandh Update News, Save Khejri Movement, Save Khejri Movement in Bikaner, Save Khejri Movement in Rajasthan, बीकानेर बंद, बीकानेर बंद न्यूज, बीकानेर बंद लेटेस्ट न्यूज, बीकानेर बंद अपडेट न्यूज, खेजड़ी बचाओ आंदोलन, खेजड़ी बचाओ आंदोलन इन बीकानेर, खेजड़ी बचाओ आंदोलन इन राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान के इस शहर में आज बाजार बंद, स्कूलों में भी आधे दिन की छुट्टी, जगह-जगह पुलिस बल तैनात; जानें क्यों

Bikaner Bandh
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.