जॉयफुल लर्निंग से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बता रहे विज्ञान के सिद्धांत

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विज्ञान के जटिल सिद्धांत अब जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से सरल और रोचक तरीके से समझाए जा रहे हैं। खास बात ये है कि बच्चे भी खेल-खेल में विज्ञान के सिद्धांत शौक से सीख रहे है। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय की आधारभूत समझ और जटिल सिद्धांतों को सहजता से सीखाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक दीपक जोशी की ओर से जॉयफुल लर्निग किट पर कार्य किया जा रहा है। तैयार किए गए इस मॉडल के जरिए कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न अध्यायों को प्रयोगों के माध्यम से समझाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के अंतर्गत पानी, भार और स्प्रिंग से जुड़ी गतिविधियों के जरिए आरके मिडीज, न्यूटन क्रैडल जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लाइव डेमोंस्ट्रेशन के साथ समझाया जाता है। विद्यार्थी स्वयं प्रयोगों में भाग लेकर सीख रहे हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा और समझ दोनों में वृद्धि हो रही है।