Bikaner: हाईटेक शिक्षा विभाग की चूक; राज्य स्तरीय समान परीक्षा में कक्षा 11 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आउट ऑफ सिलेबस

State Level Common Examination Scheme: बीकानेर। राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत आयोजित कक्षा 11 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में हाईटेक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा केंद्रों में 'आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत' विषय का प्रश्न-पत्र बांटा गया। पेपर देखकर परीक्षार्थियों के होश उड़ गए। दरअसल पूरा प्रश्न-पत्र आजादी से पहले के भारत से संबंधित था। प​रीक्षार्थियों ने तैयारी आजादी के बाद की थी और सवाल इतिहास के एकदम उलट कालखंड से पूछे गए।