रोडवेज ने बस चालकों को कोहरे में सतर्कता की जारी की एडवाइजरी

सीजन के पहले कोहरे ने शहर और ग्रामीण अंचल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बहुत कम रह गई। थोड़े से फांसले पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हाइवे पर वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। कोहरे में वाहनों की हेड लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चालक वाहन को आगे बढ़ाते नजर आए। कोहरा सुबह 11 बजे तक छाया रहा। इसके बाद धूप निकलनी शुरू होने पर कोहरा छंटना शुरू हुआ। कोहरे को देखते हुए रोडवेज ने अपनी बसों के चालक-परिचालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बसों की हेड लाइट को पीला (यलो) करने और गति धीमी रखते हुए सावधानी से वाहन चलाने के लिए कहा है। वर्कशॉप में भी बसों के वाइपर, आगे-पीछे की लाइटें आदि प्राथमिकता से ठीक करने के निर्देश दिए है।