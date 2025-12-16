16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

रोडवेज ने बस चालकों को कोहरे में सतर्कता की जारी की एडवाइजरी

रोडवेज ने बस चालकों को कोहरे में सतर्कता की जारी की एडवाइजरी

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Dec 16, 2025

कोहरे के बीच गुजरता ट्रक फोटो-पत्रिका

कोहरे के बीच गुजरता ट्रक फोटो-पत्रिका

सीजन के पहले कोहरे ने शहर और ग्रामीण अंचल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बहुत कम रह गई। थोड़े से फांसले पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हाइवे पर वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। कोहरे में वाहनों की हेड लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चालक वाहन को आगे बढ़ाते नजर आए। कोहरा सुबह 11 बजे तक छाया रहा। इसके बाद धूप निकलनी शुरू होने पर कोहरा छंटना शुरू हुआ। कोहरे को देखते हुए रोडवेज ने अपनी बसों के चालक-परिचालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बसों की हेड लाइट को पीला (यलो) करने और गति धीमी रखते हुए सावधानी से वाहन चलाने के लिए कहा है। वर्कशॉप में भी बसों के वाइपर, आगे-पीछे की लाइटें आदि प्राथमिकता से ठीक करने के निर्देश दिए है।

ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस
रेल संचालन पर भी कोहरे का असर पड़ने लगा है। इससे निपटने के लिए रेलवे ने तकनीकी उपाय किए है। ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। लोको पायलट को सिग्नल और ट्रैक की स्थिति का बेहतर अपडेट इस डिवाइस से मिलने से कोहरे में राहत महसूस कर रहे है। रेलवे ने ट्रेनों की गति सीमा में कमी और अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश जारी किए हैं।

रेलवे की भी विशेष व्यवस्था
उत्तर-पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल पर सर्दियों के मौसम में विशेष तैयारियों के साथ रेल संचालन किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में कम तापमान से रेललाइन के सिकुड़ने एवं कोहरे में रेल संचालन को लेकर विशेष योजना पर काम शुरू किया है। मंडल पर 272 पैसेंजर एवं 126 गुड्स ट्रेनों में लोको पायलटों को फॉग डिवाइस दी है।

कोहरे में संयम और सावधानी जरूरी
लंबी दूरी, इंटर स्टेट और कोहरा पहले आने वाले क्षेत्र के अनुसार प्राथमिकता देते हुए पीली लाइटें लगवाई जा रही है। 15 से 18 बसें पूरी तरह से कोहरे के लिए तैयार है। चालकों को अलर्ट किया गया है।
नेमीचंद प्रजापत, प्रबंधक संचालन बीकानेर आगार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 06:38 pm

Published on:

16 Dec 2025 06:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / रोडवेज ने बस चालकों को कोहरे में सतर्कता की जारी की एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण- शिलान्यास

जानकारी लेते मुख्यमंत्री
बीकानेर

सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का कमाल, तैयार की ये हाईटेक मशीन

हाईटेक डोमेस्टिक आयुर्वेद हर्बस ड्रायर मशीन के साथ विद्यार्थी।
बीकानेर

Rajasthan: सीएम भजनलाल ने 682 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, लूणकरणसर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल

Bhajanlal Sharma
बीकानेर

राजस्थान के इस शहर पर सरकार खर्च करेगी 682 करोड़, पार्क, अस्पताल, स्कूल, सड़क समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स

बीकानेर

ACB Action : राजस्थान में टैक्स असिस्टेंट रिश्वत लेते गिरफ्तार, 9 लाख के सेटलमेंट के लिए मांगे थे 50 हजार रुपए

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.