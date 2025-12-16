रोडवेज ने बस चालकों को कोहरे में सतर्कता की जारी की एडवाइजरी

कोहरे के बीच गुजरता ट्रक फोटो-पत्रिका
सीजन के पहले कोहरे ने शहर और ग्रामीण अंचल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बहुत कम रह गई। थोड़े से फांसले पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हाइवे पर वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। कोहरे में वाहनों की हेड लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चालक वाहन को आगे बढ़ाते नजर आए। कोहरा सुबह 11 बजे तक छाया रहा। इसके बाद धूप निकलनी शुरू होने पर कोहरा छंटना शुरू हुआ। कोहरे को देखते हुए रोडवेज ने अपनी बसों के चालक-परिचालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बसों की हेड लाइट को पीला (यलो) करने और गति धीमी रखते हुए सावधानी से वाहन चलाने के लिए कहा है। वर्कशॉप में भी बसों के वाइपर, आगे-पीछे की लाइटें आदि प्राथमिकता से ठीक करने के निर्देश दिए है।
ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस
रेल संचालन पर भी कोहरे का असर पड़ने लगा है। इससे निपटने के लिए रेलवे ने तकनीकी उपाय किए है। ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। लोको पायलट को सिग्नल और ट्रैक की स्थिति का बेहतर अपडेट इस डिवाइस से मिलने से कोहरे में राहत महसूस कर रहे है। रेलवे ने ट्रेनों की गति सीमा में कमी और अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश जारी किए हैं।
रेलवे की भी विशेष व्यवस्था
उत्तर-पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल पर सर्दियों के मौसम में विशेष तैयारियों के साथ रेल संचालन किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में कम तापमान से रेललाइन के सिकुड़ने एवं कोहरे में रेल संचालन को लेकर विशेष योजना पर काम शुरू किया है। मंडल पर 272 पैसेंजर एवं 126 गुड्स ट्रेनों में लोको पायलटों को फॉग डिवाइस दी है।
कोहरे में संयम और सावधानी जरूरी
लंबी दूरी, इंटर स्टेट और कोहरा पहले आने वाले क्षेत्र के अनुसार प्राथमिकता देते हुए पीली लाइटें लगवाई जा रही है। 15 से 18 बसें पूरी तरह से कोहरे के लिए तैयार है। चालकों को अलर्ट किया गया है।
नेमीचंद प्रजापत, प्रबंधक संचालन बीकानेर आगार
