मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण- शिलान्यास

सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार में कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 52 हजार हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा दी जबकि हमने 2 वर्ष में ही करीब 85 हजार हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी है। इसी तरह पूववर्ती सरकार में 5 सालों में 29 हजार फार्म पौंड निर्माण एवं 113 लाख मीटर तारबंदी हुई जबकि 2 वर्ष में ही हमारी सरकार 35 हजार से अधिक फार्म पौंड एवं 299 लाख मीटर तारबंदी के कार्य करवा चुकी है। हमने गोशालाओं को दो साल में 3 हजार 433 करोड़ रुपये की सहायता दी जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 3 हजार 117 करोड़ रुपये ही गोशालाओं को दिए। शर्मा ने कहा कि बीकानेर जिले के युवाओं को 1 हजार 952 नियमित व 2 हजार 540 संविदा नियुक्तियां तथा 50 हजार बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 206 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम प्रदान किया गया है। इसी तरह 24 हजार महिलाओं को लखपति दीदियां बनाने के साथ ही 7 हजार 788 महिलाओं को राजीविका के माध्यम से संगठित आजीविका तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1.52 लाख नई यूनिटों को पात्र सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपये से बरसलपुर नहर, 230 करोड़ रुपये से धोधा वितरिका एवं दांतौर वितरिका नहर, 150 करोड़ से चारणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़ियावाला एवं बीकमपुर माइनर के खालों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाएंगे। साथ ही, 270 करोड़ रुपये से डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर में शेष रहे 44 हजार 500 हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करवा रहे हैं। इसी तरह 300 करोड़ रुपये से बीकानेर कैनाल के पंजाब स्थित भाग में निर्माण कार्यों के लिए पीएफआर प्रस्तुत एवं 100 करोड़ रुपये से बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के समाधान हेतु निविदा जारी की जा चुकी है।