बीकानेर

मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण- शिलान्यास

जिला विकास पुस्तिका, ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी तथा ‘शहरी सेवा शिविर-2025 पुस्तिका का किया विमोचन

बीकानेर

image

Atul Acharya

Dec 16, 2025

जानकारी लेते मुख्यमंत्री

जानकारी लेते मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवक के रूप में कार्य कर रही है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट दिया और हर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ के माध्यम से विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचा रही है। शर्मा मंगलवार को बीकानेर केे लूणकरणसर में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर एवं बीकानेर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्षों में प्रदेश में सुशासन, जनकल्याण और चहुंमुखी विकास के लिए ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जो ऐतिहासिक होने के साथ ही समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की एक सशक्त बुनियाद भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा के भाव के साथ ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से प्रदेश भर में एक महीने तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया था। इन शिविरों में प्रशासन को आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वार तक लाया जा रहा है। शहरी शिविरों के जरिए जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और सीवर कनेक्शन से जुडे़ कार्यों से लेकर आवास पट्टे, नामांतरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने संबंधी कार्य भी करवाए जा रहे हैं। वहीं, ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों में सहमति विभाजन, नामांतरण एवं रास्ते खुलवाने जैसे कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आमजन इन शिविरों का पूरा लाभ उठाएं।

किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान के लिए उठाए परिणामकारी कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने किसानों के लिए सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है तथा चरणबद्ध रूप से इसे 12 हजार रुपये किया जाएगा। इसी तरह हमारी सरकार ने इन दो वर्षों में युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में अवसर बढ़ाते हुए लगभग 92 हजार नियुक्तियां प्रदान की है तथा 1 लाख 56 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। वहीं, प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने से लेकर 10 लाख 51 हजार साइकिलें और करीब 40 हजार स्कूटियां वितरण एवं लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त से 4 लाख 60 हजार बालिकाओं को लाभांवित करने का काम किया गया है।

नई समृद्धि लेकर आएंगे
शर्मा ने कहा कि हाल ही में हमने 5 दिसम्बर को गंग नहर शताब्दी समारोह पर गंग नहर प्रणाली को नई मजबूती देने के लिए 1 हजार 717 करोड़ रुपये के कार्यों का शुभारंभ किया। ये कार्य के नहरी क्षेत्र के किसानों जीवन में नई समृद्धि लेकर आएंगे। हमारी सरकार ने 647 करोड़ रुपये से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण और आई.जी.एन.पी. की नहरों के जीर्णाेद्धार एवं पक्के खालों के लिए 3400 करोड़ का बजट दिया है। इसी तरह पूर्वी राजस्थान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना समझौता किया और इसे धरातल पर उतारने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर चुके हैं। शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता का मार्ग प्रशस्त करते हुए डीपीआर तैयार करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हमने 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति करना प्रारंभ कर दिया है तथा वर्ष 2027 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है।

सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार में कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 52 हजार हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा दी जबकि हमने 2 वर्ष में ही करीब 85 हजार हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी है। इसी तरह पूववर्ती सरकार में 5 सालों में 29 हजार फार्म पौंड निर्माण एवं 113 लाख मीटर तारबंदी हुई जबकि 2 वर्ष में ही हमारी सरकार 35 हजार से अधिक फार्म पौंड एवं 299 लाख मीटर तारबंदी के कार्य करवा चुकी है। हमने गोशालाओं को दो साल में 3 हजार 433 करोड़ रुपये की सहायता दी जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 3 हजार 117 करोड़ रुपये ही गोशालाओं को दिए। शर्मा ने कहा कि बीकानेर जिले के युवाओं को 1 हजार 952 नियमित व 2 हजार 540 संविदा नियुक्तियां तथा 50 हजार बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 206 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम प्रदान किया गया है। इसी तरह 24 हजार महिलाओं को लखपति दीदियां बनाने के साथ ही 7 हजार 788 महिलाओं को राजीविका के माध्यम से संगठित आजीविका तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1.52 लाख नई यूनिटों को पात्र सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपये से बरसलपुर नहर, 230 करोड़ रुपये से धोधा वितरिका एवं दांतौर वितरिका नहर, 150 करोड़ से चारणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़ियावाला एवं बीकमपुर माइनर के खालों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाएंगे। साथ ही, 270 करोड़ रुपये से डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर में शेष रहे 44 हजार 500 हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करवा रहे हैं। इसी तरह 300 करोड़ रुपये से बीकानेर कैनाल के पंजाब स्थित भाग में निर्माण कार्यों के लिए पीएफआर प्रस्तुत एवं 100 करोड़ रुपये से बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के समाधान हेतु निविदा जारी की जा चुकी है।

चिकित्सा सेवाओं का विस्तार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होने के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ढांचा भी सुदृढ़ हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 50 हजार पदों पर नई भर्तियों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि मां योजना में 25 लाख रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है और अब राज्य के नागरिक अन्य राज्यों में भी मा योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकेंगे। गजेंद्र सिंह ने कहा कि लूणकरणसर में प्रस्तावित नवीन चिकित्सालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले दोनों बजटों में इस क्षेत्र में कई सौगाते दी हैं। लूणकरणसर एवं नापासर को नगर पालिका बनाया गया। लूणकरणसर को उप जिला अस्पताल, 33/11 केवी के 7 सब-स्टेशन जैसी कई सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा कि 185 करोड़ रुपये से कंवरसेन नहर में क्षतिग्रस्त खालों का जीर्णाेद्धार करवाया जाएगा।

612 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 612 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 107 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने बीकानेर की जिला विकास पुस्तिका, ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी तथा ‘शहरी सेवा शिविर-2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने समस्या समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए दिव्यागजन को स्कूटी एवं महिलाओं को सौर चूल्हे का वितरण किया। साथ ही, उन्होंने जिला विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया

इनकी रही उपस्थिति
इस अवसर पर विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, जेठानंद व्यास, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, सहित विभिन्न जन प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

Published on:

16 Dec 2025 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण- शिलान्यास

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

