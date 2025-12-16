सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का कमाल, तैयार की ये हाईटेक मशीन

घरों में कई बार औषधीय पदार्थों को खुले में धूप में रखकर सुखाया जाता था। इस प्रक्रिया के दौरान समय भी अधिक लगता है साथ ही शुद्धता भी नहीं रहती है। ऐसे में बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाशहर भीमनगर के विद्यार्थी विष्णु विश्नोई और गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दीपक जोशी के मार्गदर्शन में हाईटेक डोमेस्टिक आयुर्वेद हर्बस ड्रायर मशीन तैयार की है। ये मशीन आयुर्वेदिक पदार्थों को सुखाने और उन पर कीटाणुओं को मारने तथा नष्ट करने का कार्य करती है। ताकि उनसे शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि तैयार की जा सके। इस मशीन को तैयार करने में सोलर प्लेट का भी उपयोग किया गया है, जिससे बिना बिजली के ही इसका उपयोग आसानी से किया जा सकेगा। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से तैयार इस मशीन को युवा महोत्सव में जिला स्तरीय पुरस्कार भी मिला था।