Rajasthan: सीएम भजनलाल ने 682 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, लूणकरणसर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल

इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरणसर में लंबे समय से अस्पताल की मांग थी और आज 40 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में अब तक 108 करोड़ रुपए के कार्य किए जा चुके हैं। लूणकरणसर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है तथा 161 करोड़ रुपए के जल कार्य कराए गए हैं। नहर के लिए 185 करोड़ रुपए तथा खालों व मोगों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिससे एक वर्ष के भीतर किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।