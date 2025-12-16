16 दिसंबर 2025,

बीकानेर

Rajasthan: सीएम भजनलाल ने 682 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, लूणकरणसर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल

सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में 50 हजार नौकरियां दी गई हैं।

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Dec 16, 2025

Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। लूणकरणसर के सभा स्थल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुंचते ही माहौल उत्साह से भर गया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही हाथ जोड़कर जनसमूह का अभिवादन किया, जबकि हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सभा स्थल पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को लूणकरणसर में 682 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मंच पर प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक जेठानंद व्यास, सिद्धि कुमारी, ताराचंद सारस्वत, विजेंदर पूनिया और मुकेश परिक मौजूद रहे।

लूणकरणसर का अस्पताल होगा अत्याधुनिक

सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में 50 हजार नौकरियां दी गई हैं और मां योजना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लूणकरणसर में बनने वाला नया अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जो बड़े निजी अस्पतालों को भी पीछे छोड़ देगा।

चिकित्सा क्षेत्र में 108 करोड़ के कार्य

इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरणसर में लंबे समय से अस्पताल की मांग थी और आज 40 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में अब तक 108 करोड़ रुपए के कार्य किए जा चुके हैं। लूणकरणसर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है तथा 161 करोड़ रुपए के जल कार्य कराए गए हैं। नहर के लिए 185 करोड़ रुपए तथा खालों व मोगों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिससे एक वर्ष के भीतर किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

100 करोड़ से सड़कों का निर्माण

कैबिनेट मंत्री गोदारा ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने इन सभी विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक प्रदेश की सड़कें देश में सबसे बेहतर होंगी। सभा स्थल पर मौजूद जनसमूह में खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करने के बाद लूणकरणसर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 04:13 pm

Published on:

16 Dec 2025 04:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: सीएम भजनलाल ने 682 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, लूणकरणसर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल

