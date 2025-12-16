16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: शादी के बंधन में बंधे 2 IAS हमसफ़र, LBSNAA से शुरू हुई थी लव स्टोरी, सोशल मीडिया पर वायरल

IAS Ravi Sihag Weds IAS Ishita Rathi: दो युवा आईएएस अधिकारियों रवि कुमार सिहाग और इशिता राठी ने शादी कर ली है। 15 दिसंबर को हुए विवाह के बाद आज उनका भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Dec 16, 2025

IAS-High-Profile-Wedding-1

फोटो: सोशल मीडिया

High Profile Viral Wedding Video: IAS रवि कुमार सिहाग और IAS इशिता राठी शादी के बंधन में बंध गए। 15 दिसंबर को दोनों ने विवाह किया और आज धूम-धाम से रिसेप्शन पार्टी का आयोजन हो रहा है। शादी की तस्वीरें और रिसेप्शन का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद से ही ये हाई-प्रोफाइल विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है।

LBSNAA में शुरू हुई थी प्रेम कहानी

रवि कुमार सिहाग और इशिता राठी ने UPSC 2021 एक साथ पास की थी। दोनों की मुलाकात मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग के दौरान हुई। एक ही बैच के ट्रेनी होने के कारण साथ पढ़ाई, ट्रेनिंग और टूर के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। LBSNAA के दौरान जम्मू-कश्मीर टूर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। बताया जा रहा है कि शादी करीबी रिश्तेदार और मित्रों की मौजूदगी में संपन्न हुई है।

कौन हैं IAS रवि कुमार सिहाग ?

किसान पिता के पुत्र रवि कुमार सिहाग राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर क्षेत्र से हैं। उन्होंने शुरुआती शिक्षा विजयनगर ही सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी करने के बाद अनूपगढ़ और विजयनगर के स्कूलों से 11वीं-12वीं पूरी की। जिसके बाद अनूपगढ़ के शारदा कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और 2016 से UPSC की तैयारी शुरू करने लगे। कई प्रयासों और असफलताओं के बाद उन्होंने 2021 में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं।

UP की हैं IAS इशिता राठी

उत्तर प्रदेश मूल की इशिता राठी शिक्षा के क्षेत्र में बेहद मजबूत पृष्ठभूमि रखती हैं। दिल्ली और चेन्नई से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीसरे प्रयास में UPSC 2021 में AIR 8 हासिल की। वर्तमान में वे AGMUT कैडर की IAS अधिकारी हैं और फिलहाल वे सब-कलेक्टर (राजस्व), नॉर्थ पुदुचेरी के पद पर कार्यरत हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: पति के अवैध संबंध से परेशान थी पत्नी, 15 लाख में दी महिला डॉक्टर की सुपारी, इस वजह से बच गई जान
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 03:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: शादी के बंधन में बंधे 2 IAS हमसफ़र, LBSNAA से शुरू हुई थी लव स्टोरी, सोशल मीडिया पर वायरल

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

माफिया का डर, अपनों की चुप्पी दे रही नशे को बढ़ावा

समाचार

तब हमले की आशंका में बॉर्डर के गांव खाली, शहर में ब्लैकआउट

श्री गंगानगर

गन्ने को नहीं मिला, शुगर मिल ने ‘पानी मांगा’

श्री गंगानगर

एक और मंदिर को बनाया निशाना: जवाहरनगर सैक्टर तीन के राम दरबार मंदिर में दो दानपात्र और स्पीकर ले उड़े चोर

श्री गंगानगर

यह कैसा जश्न: जर्जर सड़कें, निराश्रित पशुओं का जमावड़ा

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.