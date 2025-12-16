Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: शादी के बंधन में बंधे 2 IAS हमसफ़र, LBSNAA से शुरू हुई थी लव स्टोरी, सोशल मीडिया पर वायरल

फोटो: सोशल मीडिया
High Profile Viral Wedding Video: IAS रवि कुमार सिहाग और IAS इशिता राठी शादी के बंधन में बंध गए। 15 दिसंबर को दोनों ने विवाह किया और आज धूम-धाम से रिसेप्शन पार्टी का आयोजन हो रहा है। शादी की तस्वीरें और रिसेप्शन का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद से ही ये हाई-प्रोफाइल विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है।
रवि कुमार सिहाग और इशिता राठी ने UPSC 2021 एक साथ पास की थी। दोनों की मुलाकात मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग के दौरान हुई। एक ही बैच के ट्रेनी होने के कारण साथ पढ़ाई, ट्रेनिंग और टूर के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। LBSNAA के दौरान जम्मू-कश्मीर टूर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। बताया जा रहा है कि शादी करीबी रिश्तेदार और मित्रों की मौजूदगी में संपन्न हुई है।
किसान पिता के पुत्र रवि कुमार सिहाग राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर क्षेत्र से हैं। उन्होंने शुरुआती शिक्षा विजयनगर ही सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी करने के बाद अनूपगढ़ और विजयनगर के स्कूलों से 11वीं-12वीं पूरी की। जिसके बाद अनूपगढ़ के शारदा कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और 2016 से UPSC की तैयारी शुरू करने लगे। कई प्रयासों और असफलताओं के बाद उन्होंने 2021 में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं।
उत्तर प्रदेश मूल की इशिता राठी शिक्षा के क्षेत्र में बेहद मजबूत पृष्ठभूमि रखती हैं। दिल्ली और चेन्नई से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीसरे प्रयास में UPSC 2021 में AIR 8 हासिल की। वर्तमान में वे AGMUT कैडर की IAS अधिकारी हैं और फिलहाल वे सब-कलेक्टर (राजस्व), नॉर्थ पुदुचेरी के पद पर कार्यरत हैं।
