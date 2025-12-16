Ravi Sihag-Ishita Rathi Wedding: शादी के बंधन में बंधे 2 IAS हमसफ़र, LBSNAA से शुरू हुई थी लव स्टोरी, सोशल मीडिया पर वायरल

किसान पिता के पुत्र रवि कुमार सिहाग राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर क्षेत्र से हैं। उन्होंने शुरुआती शिक्षा विजयनगर ही सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी करने के बाद अनूपगढ़ और विजयनगर के स्कूलों से 11वीं-12वीं पूरी की। जिसके बाद अनूपगढ़ के शारदा कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और 2016 से UPSC की तैयारी शुरू करने लगे। कई प्रयासों और असफलताओं के बाद उन्होंने 2021 में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं।