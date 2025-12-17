यात्रियों की सुविधा में होगा विस्तार, मिलेगी डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा

डिजिटल लगेज लॉकर फाइल फोटो
उतर-पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन को हाईटेक तैयार करने का काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा में भी रेलवे की ओर से लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अब रेलवे की ओर से बीकानेर स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे यात्री अपने सामान की सुरक्षा आसानी से कर सकेंगे। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उम्मीद है जल्द से जल्द इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे सुविधा में ओर विस्तार रेलवे की ओर से किया जाएगा। इस सुविधा के माध्यम से यात्री स्टेशन पर अपने सामान को सुरक्षित रूप से डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे। लॉकर के उपयोग के लिए यात्री को अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वह लॉकर को सक्रिय कर सकेगा। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
ऐसे होगा उपयोग
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्री को डिजिटल पैनल पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन (नाम और ईमेल आईडी सहित) पूरा करने के बाद यात्री लॉकर का साइज (लार्ज, मीडियम, स्मॉल) चुन सकता है। यात्री की ओर से साइज और समय (6 घंटे व 24 घंटे) में से सलेक्ट करने के बाद पैनल पर प्रदर्शित क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करके इस डिजिटल लगेज लॉकर का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार यात्री अपना सामान डिजिटल लॉकर से वापस प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर से ओटीपी मिलने पर खोल सकेंगे और अपना सामान प्राप्त कर सकेंगे।
बड़े स्टेशनों पर भी जल्द मिलेगी सुविधा
बीकानेर मंडल के बड़े स्टेशनों पर भी डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेगी। इसे लेकर निविदा निकाली जाएगी।
-भूपेश यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक
