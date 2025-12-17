17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

यात्रियों की सुविधा में होगा विस्तार, मिलेगी डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा

मोबाइल पर ओटीपी मिलने पर ही खुलेगा लॉकर

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Dec 17, 2025

डिजिटल लगेज लॉकर फाइल फोटो

डिजिटल लगेज लॉकर फाइल फोटो

उतर-पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन को हाईटेक तैयार करने का काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा में भी रेलवे की ओर से लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अब रेलवे की ओर से बीकानेर स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे यात्री अपने सामान की सुरक्षा आसानी से कर सकेंगे। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उम्मीद है जल्द से जल्द इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे सुविधा में ओर विस्तार रेलवे की ओर से किया जाएगा। इस सुविधा के माध्यम से यात्री स्टेशन पर अपने सामान को सुरक्षित रूप से डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे। लॉकर के उपयोग के लिए यात्री को अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वह लॉकर को सक्रिय कर सकेगा। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

ऐसे होगा उपयोग
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्री को डिजिटल पैनल पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन (नाम और ईमेल आईडी सहित) पूरा करने के बाद यात्री लॉकर का साइज (लार्ज, मीडियम, स्मॉल) चुन सकता है। यात्री की ओर से साइज और समय (6 घंटे व 24 घंटे) में से सलेक्ट करने के बाद पैनल पर प्रदर्शित क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करके इस डिजिटल लगेज लॉकर का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार यात्री अपना सामान डिजिटल लॉकर से वापस प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर से ओटीपी मिलने पर खोल सकेंगे और अपना सामान प्राप्त कर सकेंगे।

बड़े स्टेशनों पर भी जल्द मिलेगी सुविधा
बीकानेर मंडल के बड़े स्टेशनों पर भी डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेगी। इसे लेकर निविदा निकाली जाएगी।
-भूपेश यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 06:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / यात्रियों की सुविधा में होगा विस्तार, मिलेगी डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण- शिलान्यास

जानकारी लेते मुख्यमंत्री
बीकानेर

सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का कमाल, तैयार की ये हाईटेक मशीन

हाईटेक डोमेस्टिक आयुर्वेद हर्बस ड्रायर मशीन के साथ विद्यार्थी।
बीकानेर

रोडवेज ने बस चालकों को कोहरे में सतर्कता की जारी की एडवाइजरी

कोहरे के बीच गुजरता ट्रक फोटो-पत्रिका
बीकानेर

Rajasthan: सीएम भजनलाल ने 682 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, लूणकरणसर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल

Bhajanlal Sharma
बीकानेर

राजस्थान के इस शहर पर सरकार खर्च करेगी 682 करोड़, पार्क, अस्पताल, स्कूल, सड़क समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.