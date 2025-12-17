यात्रियों की सुविधा में होगा विस्तार, मिलेगी डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा

उतर-पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन को हाईटेक तैयार करने का काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा में भी रेलवे की ओर से लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अब रेलवे की ओर से बीकानेर स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिजिटल लगेज लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे यात्री अपने सामान की सुरक्षा आसानी से कर सकेंगे। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उम्मीद है जल्द से जल्द इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे सुविधा में ओर विस्तार रेलवे की ओर से किया जाएगा। इस सुविधा के माध्यम से यात्री स्टेशन पर अपने सामान को सुरक्षित रूप से डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे। लॉकर के उपयोग के लिए यात्री को अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वह लॉकर को सक्रिय कर सकेगा। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।