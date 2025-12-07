Rajasthan: ट्रक ड्राइवर की मौत के 3 साल बाद परिजनों को मिलेगा 53 लाख का मुआवजा, जानें परिवार ने कहां दायर किया था केस?

मामले के अनुसार, 20 फरवरी 2022 की शाम करीब 7.30 बजे मोहम्मद अली नियंत्रित गति से ट्रक ट्रेलर लेकर सही दिशा में चल रहा था। इसी दौरान खारा गांव के पास नेशनल हाईवे-62 पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर के चालक अरशद शाह ने कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक उल्टी साइड से आकर ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर दो हिस्सों में बंट गया। ट्रक चालक मोहम्मद अली गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।