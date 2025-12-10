खादी का नया दौर: पुरानी रंगत पर मॉर्डर्न तड़का, युवाओं में बढ़ा क्रेज

बारीक धागे से तैयार,,,अब खादी दिखती है और भी फाइन

दुकान संचालक बलदेव दास व्यास बताते हैं, पहले खादी मोटी और सीमित विकल्पों में आती थी। अब बारीक धागे से फैशनेबल कपड़ा तैयार हो रहा है। डिजाइन और मॉर्डर्न पैटर्न आने से डिमांड कई गुना बढ़ गई है। पहले युवा कम आते थे, उनके अभिभावक ही खादी वस्त्र खरीद कर उनके लिए भी ले जाते थे। अब युवा खुद चलकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में अब खादी सिर्फ परंपरागत कुर्ता-पायजामा तक सीमित नहीं है। हंटिंग शर्ट, जैकेट, जींस, स्टॉल, शॉल जैसी रेंज आने से खादी एक बार फिर ट्रेंड में छा गई है। दुकानदारों के अनुसार, अक्टूबर–दिसंबर के बीच बिक्री दोगुनी हो गई।