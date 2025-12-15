दुल्हन ने पहनी चांदी की राजपूती पोशाक, आया डेढ़ लाख रुपए का खर्च, 40 साल पुरानी परम्परा की बिखेरी चमक

यहां अंबेडकर कॉलोनी निवासी रामनिवास कुमावत की बेटी मंजू ने 12 दिसम्बर को शादी में चांदी के तार की कढ़ाई वाली विशेष पोशाक पहनी। मंजू ने बताया कि शादी के लिए कपड़ों की तैयारी के दौरान मां ग्यारसी देवी की चालीस साल पुरानी विवाह की ड्रेस देखी। परिवार के लोगों ने पहले शादी में बेटी के चांदी के तार की कढ़ाई से तैयार विशेष पोशाक पहनने की परम्परा के बारे में बताया। इसके बाद मंजू ने भी चांदी की पोशाक पहनने का निर्णय कर लिया। मां की चांदी से बने लहंगे की जगह नए रूप में राजपूती पोशाक तैयार कराने का प्रस्ताव पिता के सामने रखा। पिता भी अपनी लाडो के लिए ऐसी ड्रेस बनवाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि पुरानी ड्रेस की चांदी का ही उपयोग किया गया है।