मैदान के बाहर ई-स्पोर्ट्स का रोमांच, युवाओं में बढ़ रहा रुझान

एक समय था जब गली-मोहल्लों और मैदानों में बच्चे खेलते हुए नजर आते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय बदलता गया। खेलों के तरीके में भी बदलाव आना शुरू हो गया है। अब मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर युवा ई-स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना दमखम दिखा रहे है। खेलों का तरीका बदलने के साथ-साथ, आजकल युवा पारंपरिक खेलों के अलावा ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। ई-स्पोर्ट्स का क्रेज बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि हाल ही में एक कॉलेज में ऐसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। डिजिटल दुनिया में विभिन्न गेम्स की बढ़ती लोकप्रियता ने खेलों के नजरिए को बदल दिया है। ई-स्पोर्ट्स के इस नए रुझान में युवाओं ने अपनी टीम और सोशल मीडिया ग्रुप्स बना रखे हैं, जहां वे एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। इन ग्रुप्स के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ ही प्लेटफार्म पर खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं।