Rajasthan: बीजेपी MLA को नहीं मिली कुर्सी… भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर चल रहा था कार्यक्रम, प्रेस वार्ता में माहौल गरमाया

दोनों घटनाक्रम के बाद विधायक व्यास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। सभाकक्ष में पहुंचा तो सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि कुर्सियों पर बैठे थे। कोई कुर्सी खाली नहीं थी ऐसे में मर्यादा की दृष्टि से ठीक नहीं लगा कि किसी को उठाकर उसकी कुर्सी पर बैठूं। ऐसे में खड़ा रहना ही उचित समझा। विधायक से प्रचार वाहनों को उनका इंतजार किए बिना समय से पहले रवाना करने के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, यह प्रशासन की गलती है। प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्यक्रम कर दिया। पूरे मामले से जिला प्रभारी मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर को अवगत करवा दिया है।