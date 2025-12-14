Rajasthan: राजस्थान के इस एयरपोर्ट पर ‘खोपड़ी’ के साथ गिरफ्तार हुए फ्रांसीसी पति-पत्नी, तस्करी की आशंका

वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) जी. वेंकटेश ने बताया कि फ्रांस के दंपती जीन और सिलवी से एयरपोर्ट पर यह संदिग्ध वाइल्ड लाइफ आर्टिकल बरामद किया गया। ट्रॉफीनुमा इस आर्टिकल को कब्जे में लेकर दंपती से पूछताछ की गई। दंपती ने बताया कि उन्होंने यह आर्टिकल नागालैंड में आयोजित एक फेस्टिवल से खरीदा था। वे कोहिमा से दिल्ली, दिल्ली से जोधपुर और वहां से बीकानेर घूमने आए थे और अब वापस दिल्ली जा रहे थे।