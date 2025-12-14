Rajasthan: राजस्थान के इस एयरपोर्ट पर ‘खोपड़ी’ के साथ गिरफ्तार हुए फ्रांसीसी पति-पत्नी, तस्करी की आशंका

बरामद खोपड़ी व सींग से बनी ट्रॉफी। फोटो- पत्रिका
बीकानेर। नाल सिविल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान फ्रांस मूल के दो नागरिकों के पास से एक संदिग्ध वन्यजीव आर्टिकल बरामद हुआ। ट्रॉफी के रूप में बने इस आर्टिकल में हिरण के सींग और खोपड़ी के उपयोग की आशंका जताई जा रही है। दोनों विदेशी नागरिक बीकानेर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से यात्रा करने के लिए नाल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां जांच के दौरान उन्हें रोका गया।
वन मंडल अधिकारी (डीएफओ) जी. वेंकटेश ने बताया कि फ्रांस के दंपती जीन और सिलवी से एयरपोर्ट पर यह संदिग्ध वाइल्ड लाइफ आर्टिकल बरामद किया गया। ट्रॉफीनुमा इस आर्टिकल को कब्जे में लेकर दंपती से पूछताछ की गई। दंपती ने बताया कि उन्होंने यह आर्टिकल नागालैंड में आयोजित एक फेस्टिवल से खरीदा था। वे कोहिमा से दिल्ली, दिल्ली से जोधपुर और वहां से बीकानेर घूमने आए थे और अब वापस दिल्ली जा रहे थे।
वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर की प्रयोगशाला में ट्रॉफी की प्रारंभिक जांच कराई गई। इसके बाद दंपती को संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यह किस जानवर की खोपड़ी और सींग है, इसकी पुष्टि के लिए सैंपल देहरादून भेजे गए हैं। दोनों को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया।
वन्यजीव प्रेमी मोखराम धारणिया के नेतृत्व में रविवार को वन्यजीव प्रेमी वन विभाग कार्यालय पहुंचे और इस मामले को संरक्षित वन्यजीवों के अंगों की तस्करी से जुड़ा होने की आशंका जताई। धारणिया ने बताया कि वन विभाग की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बरामद सींग और खोपड़ी चिंकारा हिरण की है या नहीं।
वन्यजीव प्रेमियों ने आर्टिकल की विस्तृत लैब जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में रोष है। उनका कहना है कि यह संरक्षित वन्यजीव हिरण की खोपड़ी और सींग हो सकते हैं, जिन्हें ट्रॉफी के रूप में छिपाकर अंतरराष्ट्रीय तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था।
