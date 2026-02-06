6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan Politics: कांग्रेस MLA गणेश घोघरा का बड़ा आरोप, मंत्री ने बेटे के नाम किया 52 बीघा जमीन का घोटाला, जानिए पूरा मामला

प्रभारी मंत्री खराड़ी का कहना है कि मेरे बेटे ने किसी व्यक्ति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को नियमानुसार खरीदा है। उस पर कोई कब्जा नहीं है। विधायक चाहे तो पुन: जांच करा सकते है।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Santosh Trivedi

Feb 06, 2026

ganesh ghogra mla congress

डूंगरपुर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विधायक गणेश घोगरा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए।

Rajasthan Politics: डूंगरपुर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं विधायक गणेश घोघरा ने जिले के प्रभारी व टीएडी मंत्री बाबुलाल खराड़ी पर जुबानी हमला बोला हैं। गत दिनों मंत्री खराड़ी की ओर से विधायक घोघरा पर जमीन घोटालों का आरोप लगाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने सरकार के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधा।

विधायक ने मंत्री खराड़ी पर बांसवाड़ा के दानपुर में बेटे के नाम पर 52 बीघा जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी पहले जांच कराने को कहा। साथ ही अधिकारियों पर भाजपा व आरएसएस के कहने पर काम करने का जिक्र करते हुए चेतावनी दे डाली की सरकार आने पर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा।

विधायक घोघरा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि मंत्री के बगल में बैठने वाला व साथ घूमने वाला ही एक प्रत्याशी पैसा वसूली में लगा हुआ हैं। मां-बाडी केंद्र में नौकरी लगाने के नाम पर डेढ-डेढ लाख भाजपा के कुछ नेताओं ने लिए है। विधायक ने टीएडी में गैर जनजाति की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए।

मंत्री ही झूठ बोल रहे है, सच छिपाया

विधायक ने उन पर गत दिनों एफआईआर दिखाकर लगाए गए जमीन घोटाले के आरोप के संबंध में स्पष्ट किया कि दोनों मामले जनता के हित में आवाज उठाने पर दर्ज हुए है। इन एफआईआर में जमीन घोटाले जैसी कोई भी बात नहीं हैं, मंत्री खराड़ी ने झूठ बोलकर वास्तविकता छिपाई।

भाजपा का यही काम है कि जोर से बोलो व झूठ बोलो। विधायक ने कहा कि केंद्रीय बजट में आदिवासी हित में कोई घोषणा तक नहीं हुई। विधायक ने कहा कि मंत्री युवाओं को मौका दे एवं राजनीति छोड़कर घर बैठकर बकरियां चराएं।

आरोप गलत, जांच भी हो चुकी- मंत्री खराड़ी

प्रभारी मंत्री खराड़ी का कहना है कि मेरे बेटे ने किसी व्यक्ति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को नियमानुसार खरीदा है। उस पर कोई कब्जा नहीं है। कुछ लोगों ने अन्य जमीन के कब्जे को मेरे बेटे की जमीन बताकर शिकायत की थी, जिसकी जांच बांसवाड़ा प्रशासन कर चुका हैं।

विधायक चाहे तो पुन: जांच करा सकते है। जमीन बिजनेस के लिए बेटे ने खरीदी है। इसके समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि विधायक घोघरा ने वर्ष 2022 में कांग्रेस की सरकार में अधिकारियों को कमरों में बंद किया था। तब मुख्यमंत्री व सरकार उनकी थी, यदि अधिकारी जमीन के पट्टे नही दे रहे थे तो फोन करके कार्रवाई करवा सकते थे।

हकीकत यह है कि विधायक उस समय जमीन के जबरन पट्टे बनाने का दबाव बना रहे थे। मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप पर स्पष्ट किया कि हमारी ओर से किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक किसी भी आरोप में विधायक सबूत नहीं दे पाए है। उनके पास किसी भी भाजपा प्रत्याशी के पैसे लेने के सबूत है तो मुझे उपलब्ध कराए। संपूर्ण जांच कराने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ‘सुपर हिट’ हो रही ये सरकारी स्कीम, 8वीं पास भी ले सकता है ब्याज मुक्त लोन
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Politics: कांग्रेस MLA गणेश घोघरा का बड़ा आरोप, मंत्री ने बेटे के नाम किया 52 बीघा जमीन का घोटाला, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Electricity : राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ‘वर्चुअल कनेक्शन’ की सुविधा

Rajasthan energy department big changes Electricity consumers will get virtual connection facility
डूंगरपुर

Rajasthan Panchayat Elections : ईवीएम से जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य व बैलट पेपर से चुने जाएंगे पंच-सरपंच

Rajasthan Panchayat Elections Zila Parishad and Panchayat Samiti members electing EVMs and Panch and Sarpanch will be elected through ballot papers
डूंगरपुर

विधायक घोघरा के आरोपों पर बोले मंत्री खराड़ी-आरोप सिद्ध करें तो राजनीति छोड़ दूंगा, जानें पूरा मामला

डूंगरपुर

Dungarpur Crime : सोशल मीडिया फ्रेंड को अश्लील वीडियो दिखाकर ‘लड़की’ ने ऐंठे 23 लाख रुपए, पूरा मामला जानकर चौंक जाएंगे

Dungarpur Crime a girl extorted 23 lakh rupees from a social media friend showing him obscene videos You shocked know whole story
डूंगरपुर

भतीजे ने चाकू घोंपकर चाचा की कर दी हत्या, चचेरा भाई भी हमले से हुआ घायल

डूंगरपुर हमले से घायल हितेश।
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.