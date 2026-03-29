Dungarpur Fish : डूंगरपुर की ‘ऑर्गेनिक सुपरफूड’ मछलियों की दीवानी हुई दुनिया, मत्स्य विभाग व किसानों की पलटी किस्मत

Dungarpur Fish : रसायनों के दौर में जब दुनिया शुद्ध खान-पान की ओर लौट रही है, डूंगरपुर जिले का सोमकमला बांध एक नई वैश्विक पहचान बना चुका है। यहां की मछलियां अब केवल स्थानीय आहार नहीं, बल्कि 'ऑर्गेनिक सुपरफूड' के रूप में दिल्ली, मुंबई और विदेशों के बड़े बाजारों तक निर्यात की जा रही हैं। प्राकृतिक वातावरण में पलने वाली इन मछलियों की बढ़ती मांग ने डूंगरपुर को मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक 'ब्रांड' बना दिया है। इससे इलाके के ​मछुआरों की किस्मत पलट गई है।