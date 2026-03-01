Rajasthan: राजस्थान में 20 हजार पदों पर कब होगी स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती, चिकित्सा मंत्री ने दिया बड़ा बयान

उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 50 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती की जा रही है, जिसमें से लगभग 30 हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं और शेष 20 हजार की नियुक्ति जल्द की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भर्ती किए गए कुछ डॉक्टर उच्च शिक्षा के लिए चले गए हैं, ऐसे में रिक्त पदों का पुनर्मूल्यांकन कर नई भर्ती की जाएगी। एनबीसीसी के ठेकेदार की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई शिकायत सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।