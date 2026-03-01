Rajasthan Crime: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी, भेजते थे लड़कियों की तस्वीरें, खंडहर में बैठकर कमाए करोड़ों रुपए

आरोपी वेबसाइटों पर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से फर्जी विज्ञापन जारी करते थे और उसमें फर्जी सिम नंबर डालते थे। इसके बाद वे आमजन को अश्लील फोटो भेजकर अपने जाल में फंसाते थे। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फोटो भेजकर एक फोटो चुनने को कहते और फिर एडवांस राशि के नाम पर फर्जी खातों की डिटेल साझा करते थे। इसके बाद बातचीत के जरिए अधिक से अधिक रकम जमा करवा कर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले में कई अन्य साइबर ठगी के खुलासे होने की संभावना है।