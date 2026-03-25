RBSE 10th Result : डूंगरपुर के दिशांत व ईश्वर ने हासिल किए 99.50 प्रतिशत अंक, बताया अपनी सफलता का राज

जहां आज की पीढ़ी का अधिकांश समय स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर बीतता है, वहीं सकानी गांव के ईश्वर पाटीदार ने मिसाल कायम की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बेटे होने के बावजूद ईश्वर ने आज तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया और मेहनत के दम पर 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। जब दसवीं का परिणाम घोषित हुआ तब ईश्वर किसी आलीशान कमरे में नहीं, बल्कि तपती धूप में अपने परिवार के साथ खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे थे।