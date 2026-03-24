Yuvika-2026 : राजस्थान के विद्यार्थियों को अब अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से देखने का मिलेगा मौका, 31 मार्च आवेदन की अंतिम डेट

विद्यार्थियों का चयन उनकी पिछली शैक्षणिक योग्यता और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के आधार पर होगा। चयन के लिए कक्षा 8 के अंक का 50 प्रतिशत वेटेज, ग्रामीण स्कूल के विद्यार्थी का 15 प्रतिशत वेटेज, ऑनलाइन इसरो क्विज का 10 प्रतिशत वेटेज, विज्ञान मेला/सह-पाठ्यचर्या गतिविधि का 10 प्रतिशत वेटेज, ओलंपियाड/पुरस्कार (रैंक 1 से 3) 05 प्रतिशत वेटेज, स्काउट-गाइड/एनसीसी, एनएसएस सदस्यता का 05 प्रतिशत वेटेज एवं खेल प्रतियोगिता विजेता का 05 प्रतिशत वेटेज मिलेगा।