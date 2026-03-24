Rajasthan : पेट्रोल-डीजल, गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम भजनलाल ने नेचुरल गैस के लिए जिला कलक्टरों को दिया बड़ा आदेश

सीएम भजनलाल ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि एलपीजी एवं गैस संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर चौबीस घंटे संचालित हैं। प्रदेश में कहीं भी कृत्रिम संकट, कालाबाजारी या जमाखोरी जैसी स्थिति न पैदा हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने मुख्य सचिव को हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।