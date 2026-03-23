23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan Schools : राजस्थान में 7,000 स्कूलों पर अभी नहीं लगेगा ताला, अचानक क्यों रोका गया ये फैसला

Rajasthan Schools : राजस्थान में कम नामांकन वाले करीब सात हजार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर ताले का संकट एक बार टल गया है। जानें इनके भाग्य पर फैसला कब होगा।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 23, 2026

Rajasthan 7,000 schools will no longer be closed why was decision suddenly put on hold

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Schools : प्रदेश में कम नामांकन वाले करीब सात हजार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर ताले का संकट एक बार टल गया है। अब इनके भविष्य पर फैसला बाद में किया जाएगा। नया शिक्षा सत्र 1 अप्रेल से शुरू हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन स्कूलों में सत्र शुरू कराया जाएगा।

असल में 25 से कम नामांकन स्कूलों की सूची बनाकर इन्हें निकटवर्ती स्कूल में मर्ज करने की शिक्षा विभाग ने तैयारी कर रखी है। इस पर फैसले के लिए 23 मार्च को जयपुर में बैठक प्रस्तावित थी। इस बैठक में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कम नामांकन वाले स्कूलों की सूची प्रस्तुत करनी थी।

शिक्षा निदेशक ने रविवार को इस बैठक को स्थगित करने की सूचना जारी कर दी है। हालांकि ऐसा करने के कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि आइएएस अधिकारियाें की तबादला सूची में स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल का तबादला हो गया। इसके चलते बैठक स्थगित की गई है।

बीकानेर में करीब 280 स्कूल

प्रदेश में कम नामांकन वाले करीब सात हजार स्कूल हैं। इनमें पच्चीस के कम नामांकन है। इसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों तरह के स्कूल शामिल है। बीकानेर जिले में ऐसे 280 प्राथमिक स्कूल है।

प्रवेशोत्सव का शंखनाद, 25 मार्च को ही मिल जाएगा अगली कक्षा में प्रवेश

वहीं आगामी 25 मार्च को प्रदेश के सरकारी स्कूलों के आंगन में सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि अभिभावक भी 'सम्मानित अतिथि' के रूप में नजर आएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इस दिन स्कूलों में न केवल विद्यार्थियों की प्रगति पर चर्चा होगी, बल्कि प्रवेशोत्सव का शंखनाद करते हुए आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश भी दिए जाएंगे।

कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उसी दिन अस्थायी प्रवेश दे दिया जाएगा। आंगनबाड़ी के 5-6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रेल 2026 से शुरू हो रहा है, ताकि पहले दिन से ही शत-प्रतिशत उपस्थिति रहे। स्कूलों में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड साझा किए जाएंगे। साथ ही बेहतर परिणाम वाले स्कूल विद्यालय सम्मान पत्र भी प्रदर्शित करेंगे। विद्यार्थियों से 50 प्रतिशत पुरानी किताबें वापस जमा करवाई जाएंगी, ताकि जरूरतमंद बच्चों को समय पर पुस्तकें मिल सकें।

ये भी पढ़ें

Gajendra Singh Shekhawat : ‘कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो, डबल बदतमीजी करूंगा’, शेखावत की अफसरों को चेतावनी, केंद्रीय मंत्री के बयान पर मचा बवाल
जयपुर
Gajendra Singh Shekhawat warning officers If you misbehave with a worker I will doubly misbehave Union Minister statement uproar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Mar 2026 11:54 am

Published on:

23 Mar 2026 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Schools : राजस्थान में 7,000 स्कूलों पर अभी नहीं लगेगा ताला, अचानक क्यों रोका गया ये फैसला

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रात में थे यहां खेजड़ी के पेड़…सुबह बची ठूंठ, गांव वाले हुए हैरान, बीकानेर जिला मुख्यालय तक पहुंची खबर, आक्रोश

सोलर प्लांट के लिए काटे गए खेजड़ी के पेड़
बीकानेर

मदर मिल्क बैंक तैयार, फिर भी आठ साल से ममता पर ताला, दो विभागों की जिद का मिला ऐसा नतीजा ?

मदर मिल्क बैंक
बीकानेर

Bikaner: नख से सिर तक सोने-चांदी में सजी गणगौर पर 24 घंटे हथियारबंद पहरा, साल में सिर्फ 2 दिन दर्शन

चांदमल ढढ्ढा की गणगौर के साल में सिर्फ 2 दिन दर्शन, पत्रिका फोटो
बीकानेर

Bikaner: आईटीईपी पर अटका शिक्षक शिक्षा तंत्र, 440 में सिर्फ 4 को मंजूरी, 436 संस्थान अब भी कतार में

पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर

ग्रामीण इलाकों में डिग्गियां भरने का काम शुरू, 9 करोड़ की स्वीकृति

जलाशय में पानी
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.