Rajasthan School : सीएसजी पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूलों के संस्था प्रधान हैरान, अब क्या करें?

Rajasthan School : समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों को दी जाने वाली कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (सीएसजी) को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता पर आखिरकार विराम लग गया है। राजस्थान पत्रिका की ओर से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और सत्र 2025-26 के अंतिम चरण में ही ग्रांट जारी कर दी गई।