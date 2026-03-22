Dungarpur Shilpgram : उदयपुर की तर्ज पर डूंगरपुर में बनेगा विशाल शिल्पग्राम, जानें इसकी खासियतें

Dungarpur Shilpgram : डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शिल्पग्राम बनाने के सपने को साकार करने का कार्य शुरू कर दिया है। शहर के नजदीक गुमानपुरा में लॉ कॉलेज के पीछे 8.25 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बेणेश्वर धाम दौरे के दौरान इसका आधिकारिक शिलान्यास हो चुका है। पर्यटन विभाग की ओर से करीब 9.8 करोड़ की लागत से यह सबसे बड़ा शिल्पग्राम बनेगा। इससे शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ।