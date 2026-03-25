Dungarpur : पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की अफवाह से मची अफरा-तफरी, उमड़ी भीड़

पीठ.अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के बीच में पेट्रोल की समस्या की अफवाह से बाइक की पेट्रोल पंप पर लगी कतार में विवाद में मारपीट का मामला पुलिस तक पहुंचा। प्रार्थी सुरेश पुत्र कंवरजी चमार निवासी नयागांव गोबर ने धंबोला पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार रात्रि 10 बजे पीठ के एक नायरा पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने लगी कतार में पहले पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद होने पर आरोपी जयेश पुत्र प्रताप डामोर निवासी नयागांव गोबर ने प्रार्थी के साथ लॉतों, घूंसों से मारपीट की। मुंह,आंख पर मुक्का मारा। जिससे गम्भीर चोट पहुंची।