Ram Navami : राजस्थान के इस जिले में है एक अनोखा राम मंदिर, जिसके चांदी के कपाट पर चित्रित है संपूर्ण रामायण

Ram Navami : डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय से 8 किमी की दूरी पर भीलूड़ा गांव स्थित है। गांव में प्राचीन रघुनाथजी का मंदिर है। यहां रामनवमी, दीपावली, नववर्ष एवं रक्षाबंधन पर विशेष आयोजन होते है। रामनवमी पर विभिन्न आयोजन होंगे। मंदिर का सभा मंडप 18 स्तंभों पर टिका हुआ है। आकर्षक झरोखे हैं। देवालय के ऊपर गर्भ गृह में 5 फीट ऊंची श्याम रंग की भगवान रघुनाथ जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है।