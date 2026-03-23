Mid Day Meal : डूंगरपुर के स्कूलों में 3 माह से नहीं पहुंचा मिड डे मील का खाद्यान्न, नए सत्र से पहले संकट शुरू

मिड-डे-मील परिवहन के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित है। कमेटी में जिला कलेक्टर, रसद अधिकारी, परिवहन, शिक्षा, एकाउंट और कॉपरेटिव से जुडे अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया फरवरी 2026 में आमंत्रित की थी। इस टेंडर में कुल पांच फर्म ने आवेदन किया था। दो ही फर्म तकनीकी रूप से सही थी। प्रक्रिया के बाद एक फर्म को तकनीकी व प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन की ओर से वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया हैं, जिससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।