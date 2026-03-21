Rajasthan: नाकाबंदी के दौरान BJP MLA के भतीजे को रोका, पुलिस पर थप्पड़ जड़ने का आरोप; गरमाया माहौल

डूंगरपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में उस वक्त ​विवाद खड़ा हो गया। जब पुलिस ने बीजेपी विधायक के भतीजे को नाकाबंदी के दौरान रोक लिया। इसके बाद पुलिस पर थप्पड़ मारने का आरोप लगते ही माहौल गरमा गया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि, पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया।