Rajasthan CM की सभा में LPG संकट ! लकड़ी के चूल्हों पर पका खाना, जानें क्या है पूरा मामला?

डूंगरपुर के जिला रसद अधिकारी (DSO) ओम प्रकाश ने इस स्थिति पर सफाई देते हुए कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों की फिलहाल भारी किल्लत है। उन्होंने बताया, "अगर हम इतनी बड़ी संख्या में खाना पकाने के लिए घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करते, तो यह नियमों के विरुद्ध होता और एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। इसलिए, हमने लकड़ी जलाकर भोजन तैयार करने का निर्णय लिया।"