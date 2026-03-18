Rajkumar Roat : संसद में गूंजी सांसद राजकुमार रोत की आवाज, क्यों अधूरा है बांसवाड़ा-रतलाम रेल प्रोजेक्ट?, जानें और क्या-क्या मांगें उठाई

सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि बांसवाड़ा आज भी ऐसा जिला है, जहां रेल सुविधा नहीं पहुंची है। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि डूंगरपुर से अहमदाबाद का किराया करीब 690 रुपए है, जबकि सामान्य ट्रेन में यही दूरी 60-70 रुपए में तय होती है। उन्होंने इसे आमजन, खासकर आदिवासी और मजदूर वर्ग के लिए महंगा बताते हुए किराया घटाने और ट्रेन को सूरत तक बढ़ाने की मांग की।