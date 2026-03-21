Jaipur New Culvert Project: द्रव्यवती पर 4 नई पुलिया बनने से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, 40 हजार लोगों को होगा सीधा फायदा

जयपुर। द्रव्यवती नदी पर बनने वाली चार कल्वर्ट (पुलिया) आस-पास की कॉलोनियों को सीधे जोड़ेंगी। वहीं टोंक रोड, गोपालपुरा बाइपास और शिप्रापथ जैसे प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव भी कम करेगी। साथ ही इन पुलियाओं से आस-पास की 40 हजार से अधिक आबादी को फायदा मिलेगा। लोगों को आने-जाने में लगने वाले ढाई से 4 किमी तक के लंबे चक्कर से मुक्ति मिलेगी।