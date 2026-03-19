Dungarpur News: निजी स्कूल की बस से गिरा सातवीं कक्षा का छात्र, इलाज के दौरान मौत; कुवैत में हैं पिता

इधर, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बस में बच्चों के बीच धक्का - मुक्की होने से बालक गिर गया था एवं उसे चोट लग गई थी । नीचे गिरने के बाद उसे वापस बस में बिठाकर घर छोड़ दिया था । उसके बाद बच्चे की तबियत ज्यादा खराब होने पर सागवाड़ा के निजी अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज के दौरान बच्चे जतिन की मौत हो गई ।