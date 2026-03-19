प्रेम विवाह करने के 13 दिन बाद ही भाग गई दुल्हन, जीजा को फोन किया तो रह गया हैरान

कोतवाली थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई ने बताया कि शहर के ऋषिकुंज कॉलोनी, रतलाम रोड निवासी दशरथ माली पुत्र मोहनलाल माली ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसने विवाह कराने के लिए जावरा निवासी अनिकेत और उसकी पत्नी पूजा को 2 लाख रुपए दिए । साथ ही उनके आने-जाने के 15 हजार रुपए भी दिए ।