Rajasthan Panchayat News : सागवाड़ा पंचायत समिति की चेतावनी, पदोन्नति नहीं तो काम नहीं, सौंपा ज्ञापन

Rajasthan Panchayat News : डूंगरपुर के सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि पदोन्नति नहीं तो काम नहीं। इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी संघ ने निर्णय लिया है कि शुक्रवार को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित नहीं होंगी। साथ ही पदोन्नति नहीं होने पर 23 मार्च को सभी जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।