Rajasthan News: झूला झूलते समय दर्दनाक हादसा, गले में रस्सी का फंदा फंसने से 9 वर्षीय बालक की मौत

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मांडवा बियोला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर के पास पेड़ पर झूला झूलते समय पैर फिसलने से 9 वर्षीय एक मासूम के गले में रस्सी का फंदा लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।