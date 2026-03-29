Rajasthan Accident: भीलवाड़ा में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 3 युवकों की मौत; 100 मीटर दूर गिरे बाइक सवार

हादसे की सूचना मिलते ही जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल उप जिला अस्पताल जहाजपुर पहुंचाया गया। जहां पर तीन युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विधायक ने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक एवं हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। विधायक ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से हर संभव आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।