एक ही दिन तीन बड़े शैक्षिक आयोजन, असमंजस में शिक्षक

शिक्षकों का कहना है कि अधिकांश शिक्षक तहसील स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में चयनित होकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। ऐसे में 23 दिसंबर को बड़ी संख्या में शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। कई विद्यालयों में तो लगभग सभी शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाहर रहेंगे। यह भी माना जा रहा है कि शिक्षक खेलकूद के नाम से 23 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश पर चले जाएंगे। इससे निपुण मेला और मेगा पीटीएम का आयोजन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।