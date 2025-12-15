निशुल्क चिकित्सा शिविर में उमड़ा मरीजों का सैलाब

हुमड़ ने बताया कि शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय बोहरा ने 115 मरीजों, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित सियाल एवं फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. हर्ष बापना ने 105, फिजिशियन डॉ. अभिषेक जैन ने 98, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष जैन एवं डॉ. पल्लवी जैन ने 53, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डॉ. लीना जैन ने 42, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका जैन ने 19, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित जैन ने 11 तथा किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जैन ने 15 मरीजों को परामर्श दिया। शिविर में आंखों तथा हड्डी व जोड़ संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही। सभी रोगियों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।