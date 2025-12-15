निशुल्क चिकित्सा शिविर में उमड़ा मरीजों का सैलाब

A huge crowd of patients flocked to the free medical camp.
वीर सेवा संघ के तत्वावधान में रविवार को विजयसिंह पथिक नगर स्थित विद्यासागर वाटिका में निशुल्क चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ उमड़ी और कुल 458 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। शिविर का समय दोपहर एक बजे तक निर्धारित था, लेकिन मरीजों की लंबी कतार को देखते हुए चिकित्सकों ने सेवाएं बढ़ाकर दोपहर तीन बजे तक जारी रखीं। सुबह 10 बजे से ही मरीजों का पंजीयन एवं जांच का क्रम शुरू हो गया था। कई मरीजों ने पूर्व पंजीयन करवाया था, वहीं दोपहर बाद भी मरीजों का आना जारी रहा।
वीर सेवा संघ के अध्यक्ष सुभाष हुमड़ ने बताया कि शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं उपस्थित सभी चिकित्सकों के सम्मान के साथ किया गया। शिविर में 500 से अधिक लोगों की ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर की निशुल्क जांच की गई। साथ ही मोतियाबिंद से पीड़ित 25 चयनित रोगियों का निशुल्क ऑपरेशन निजी चिकित्सालय में कराया जाएगा।
हुमड़ ने बताया कि शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय बोहरा ने 115 मरीजों, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित सियाल एवं फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. हर्ष बापना ने 105, फिजिशियन डॉ. अभिषेक जैन ने 98, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष जैन एवं डॉ. पल्लवी जैन ने 53, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डॉ. लीना जैन ने 42, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका जैन ने 19, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित जैन ने 11 तथा किडनी रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ जैन ने 15 मरीजों को परामर्श दिया। शिविर में आंखों तथा हड्डी व जोड़ संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही। सभी रोगियों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।
इस अवसर पर शिविर में नरेश गोधा, प्रवीण चौधरी, एनसी जैन, अशोक कांटीवाल, अरविंद अजमेरा, लोकेश अजमेरा, राजकुमार सेठी, विभोर गोधा, प्रदीप लुहाड़िया, अभिषेक सोनी, अक्षय टोग्या, नितिन गोधा, पीयूष चौधरी, अमित सेठी, अभिषेक गदिया, हैप्पी शाह, दिनेश लुहाड़िया, जय लुहाड़िया, शुभम, सुनील पाटनी, अतुल पाटनी, अक्षय टोंगिया, गोतम दुग्गड़, मुकेश पाटोदी. सीमा गोधा, मीना हुमड़, मीनाक्षी जैन, दीपिका बड़जात्या, प्रियंका गंगवाल, सपना सेठी उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग