लघु उद्योगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिला लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधिमंडल

इसके अलावा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीयन व उपकार राशि में राहत, कृषि भूमि के रूपांतरण के बाद म्यूटेशन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने, प्रदूषण से संबंधित मामलों में क्लोजर डायरेक्शन वाली इकाइयों को क्षेत्रीय कार्यालय से पुनः सीटीओ जारी करने, नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सीधे क्लोजर देने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार तथा मशीनरी में आंतरिक परिवर्तन के लिए नए सीटीओ/सीटीई आवेदन के बजाय सूचना देकर कोरिजेंडम जारी करने की प्रमुख मांगें भी शामिल रहीं।