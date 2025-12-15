शारीरिक शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन 19–20 को सागवाड़ा में

The teachers' association convention will be held in Sagwara on the 19th and 20th.
राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन 19 व 20 दिसंबर को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हापुराम चौधरी ने बताया कि दो दिवसीय अधिवेशन में राजस्थान के सभी जिलों से शारीरिक शिक्षा शिक्षक भाग लेंगे। डॉ. नारायण लाल गाडरी ने बताया कि अधिवेशन में भीलवाड़ा जिले से भी बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षक शिरकत करेंगे और दो दिनों तक विभिन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। भीलवाड़ा से डॉ. तेजराज मेवाड़ा, उदयलाल सेन एवं शिखा पाठक के नेतृत्व में जिला एवं तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित जिले के अधिकांश शारीरिक शिक्षक अधिवेशन में भाग लेंगे। अधिवेशन में राजस्थान में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। साथ ही शारीरिक शिक्षा कैडर में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं के समाधान, पुरानी पेंशन योजना में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बंद करने तथा सभी कर्मचारी वर्गों के लिए पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 10 तक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें निशुल्क उपलब्ध करवाने, हाल ही में पदोन्नत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) एवं व्याख्याता शारीरिक शिक्षा की काउंसलिंग के माध्यम से शीघ्र नियुक्ति, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा के पद स्वीकृत करवाने, समयबद्ध पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत अनुपातिक पद बढ़ाने, वर्ष 2022 में भर्ती शारीरिक शिक्षकों का स्थायीकरण करने, सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद सृजित कर नियुक्ति दिलवाने तथा शिक्षा विभाग में खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स काउंसिल की तर्ज पर प्रतिदिन 300 रुपए खुराक भत्ता देने जैसी मांगों पर भी चर्चा होगी। अधिवेशन के समापन पर इन सभी मांगों को लेकर एक संयुक्त ज्ञापन तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
