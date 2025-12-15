शारीरिक शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन 19–20 को सागवाड़ा में

राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन 19 व 20 दिसंबर को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हापुराम चौधरी ने बताया कि दो दिवसीय अधिवेशन में राजस्थान के सभी जिलों से शारीरिक शिक्षा शिक्षक भाग लेंगे। डॉ. नारायण लाल गाडरी ने बताया कि अधिवेशन में भीलवाड़ा जिले से भी बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षक शिरकत करेंगे और दो दिनों तक विभिन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। भीलवाड़ा से डॉ. तेजराज मेवाड़ा, उदयलाल सेन एवं शिखा पाठक के नेतृत्व में जिला एवं तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित जिले के अधिकांश शारीरिक शिक्षक अधिवेशन में भाग लेंगे। अधिवेशन में राजस्थान में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। साथ ही शारीरिक शिक्षा कैडर में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं के समाधान, पुरानी पेंशन योजना में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बंद करने तथा सभी कर्मचारी वर्गों के लिए पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।