भक्तामर आरती के 10 वर्ष पूर्ण, आदिनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

Bhaktaamar Aarti completes 10 years, a wave of devotion overflows.
श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति मैत्री संभाग के तत्वावधान में तथा आचार्य सुधासागर महाराज की प्रेरणा से आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर आरती के निरंतर 10 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में बड़ी भक्तामर आरती संपन्न हुई।
महासमिति सदस्यों एवं मंदिर से जुड़े सभी परिवारों की सहभागिता से सायंकाल आयोजित आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती का सौभाग्य कमल अनिता व अक्षय पाटनी, सुशील आत्मप्रकाश लुहाडि़या, अशोक गंगवाल तथा महेन्द्र विपिन सेठी को प्राप्त हुआ।
इस अवसर पर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ आरती के नियमित संचालन से जुड़े कमलनयन शाह, सुरेन्द्र गोधा, ज्ञानचंद पाटनी सहित पिंकी शाह, मीना जैन, सीमा जैन, अंजना गोधा, मंजू जैन तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने भक्ति भाव के साथ भक्तामर आरती में सहभागिता की।
पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पर महेन्द्र विपिन एवं रांगाश सेठी की ओर से पार्श्वनाथ भगवान पर शान्तिधारा की गई। इसके साथ ही मंदिर में विराजित अन्य प्रतिमाओं पर भी शान्तिधारा की गई।
