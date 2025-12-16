16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भक्तामर आरती के 10 वर्ष पूर्ण, आदिनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

महिला महासमिति मैत्री संभाग के तत्वावधान में आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 16, 2025

Bhaktaamar Aarti completes 10 years, a wave of devotion overflows.

Bhaktaamar Aarti completes 10 years, a wave of devotion overflows.

श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति मैत्री संभाग के तत्वावधान में तथा आचार्य सुधासागर महाराज की प्रेरणा से आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामर आरती के निरंतर 10 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में बड़ी भक्तामर आरती संपन्न हुई।

महासमिति सदस्यों एवं मंदिर से जुड़े सभी परिवारों की सहभागिता से सायंकाल आयोजित आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती का सौभाग्य कमल अनिता व अक्षय पाटनी, सुशील आत्मप्रकाश लुहाडि़या, अशोक गंगवाल तथा महेन्द्र विपिन सेठी को प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ आरती के नियमित संचालन से जुड़े कमलनयन शाह, सुरेन्द्र गोधा, ज्ञानचंद पाटनी सहित पिंकी शाह, मीना जैन, सीमा जैन, अंजना गोधा, मंजू जैन तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने भक्ति भाव के साथ भक्तामर आरती में सहभागिता की।

पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पर शान्तिधारा

पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पर महेन्द्र विपिन एवं रांगाश सेठी की ओर से पार्श्वनाथ भगवान पर शान्तिधारा की गई। इसके साथ ही मंदिर में विराजित अन्य प्रतिमाओं पर भी शान्तिधारा की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भक्तामर आरती के 10 वर्ष पूर्ण, आदिनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आरपीसीबी ने की क्वालिटी सूटिंग्स का प्लांट बंद करने की सिफारिश

Quality Suitings plant to be shut down; RPCB has made the recommendation.
भीलवाड़ा

छत पर खिला सपना: रिटायर्ड शिक्षक ने बनाया अनूठा गार्डन, देखने उमड़ रही भीड़

A retired teacher has created a unique garden.
भीलवाड़ा

गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन की तिथि बढ़ी

The application deadline for the Gargi and Balika Promotion Awards has been extended.
भीलवाड़ा

ACB Action : भीलवाड़ा में डॉक्टर 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिल पास करने के लिए मांगी थे 14 लाख

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में तेज रफ्तार निजी बस पलटी, ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला, ओवरटेक के दौरान हादसा

Bus accident, bus overturned, bus overturned in Bhilwara, bus overturned in Rajasthan, Bhilwara news, Rajasthan news
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.