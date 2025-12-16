भक्तामर आरती के 10 वर्ष पूर्ण, आदिनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

इस अवसर पर आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ आरती के नियमित संचालन से जुड़े कमलनयन शाह, सुरेन्द्र गोधा, ज्ञानचंद पाटनी सहित पिंकी शाह, मीना जैन, सीमा जैन, अंजना गोधा, मंजू जैन तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने भक्ति भाव के साथ भक्तामर आरती में सहभागिता की।